Землетрясение в Анкаре

В турецкой столице Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,5. Подземные толчки ощутили в жилых домах местные жители. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak, ссылаясь на данные Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, эпицентр землетрясения находился на глубине около 11,48 км. Эпицентр зафиксирован в районе Анкары - провинции Енимахалле. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.