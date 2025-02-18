Honda назвала условие для слияния с Nissan

Японский автопроизводитель Honda согласится на переговоры с Nissan о слиянии в один автоконцерн, если гендиректор последнего, Макото Учида, уйдет в отставку.

Как передает Day.Az, со ссылкой на "Известия", об этом 18 февраля сообщает Financial Times (FT).

По информации издания, Учида был одним из главных сторонников сделки по объединению автоконцернов, но в процессе согласования отношения между ним и его коллегой Тосихиро Мибе испортились.

Гендиректор Nissan выразил намерение управлять компанией до 2026 года, но из-за неудачных переговоров на него оказывает давление совет директоров, где, как утверждает собеседник газеты, начали неофициальные обсуждения его увольнения.

После срыва сделки Nissan необходимо обеспечить свое дальнейшее существование. Автопроизводителю нужны средства на реструктуризацию, но ценные бумаги компании оцениваются S&P как "мусорные".

13 февраля японские автопроизводители Honda и Nissan отказались от слияния в один автоконцерн, стоимость которого составила бы $60 млрд. В ходе переговоров компании столкнулись с большим количеством разногласий. В частности, в руководстве Nissan не оценили идею стать дочерней компанией Honda.