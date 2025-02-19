У Папы Римского выявили двустороннюю пневмонию

Врачи диагностировали у Папы Римского Франциска двустороннюю пневмонию. Сейчас понтифик находится в стабильном состоянии, но клиническая картина все еще сложная.

Как передает Day.Az, об этом сказано в заявлении службы печати Святого престола.

В сообщении Ватикана говорится, что 18 февраля Папе Римскому провели компьютерную томографию грудной клетки. Она подтвердила начало двусторонней пневмонии. Понтифику потребуется медикаментозная терапия.

В заявлении уточняется, что состояние 88-летнего понтифика оценивается как стабильное. Но общая клиническая картина пока сложная.

Папу Римского госпитализировали 14 февраля. Заболел он неделей ранее, но сначала не прерывал публичные выступления. В итоге его решили направить на лечение в клинику. Ранее Ватикан сообщал, что у понтифика диагностирована полимикробная инфекция дыхательных путей.

