Массовая драка на футбольном матче в Армении

Потасовка между болельщиками и представителями правоохранительных органов произошла в армянском городе Чаренцаване во время на футбольного матча. В результате несколько человек оказались в отделе полиции для дачи разъяснений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"На футбольном поле произошел инцидент, однако сотрудникам полиции удалось пресечь дальнейшее развитие событий. Пять человек были приглашены в отдел полиции города Чаренцаван для дачи разъяснений", - сообщил Саркисян, добавив, что задержанных по факту инцидента нет.

Ранее в армянском сегменте социальных сетей распространились видеокадры потасовки между сотрудниками полиции Армении и болельщиками. Последние, выбежав на поле в ходе матча, потребовали отставки главы Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна. Футбольные фанаты периодически требуют отставки Меликбекяна после провальной игры национальной сборной Армении со сборной Северной Македонии в октябре 2024 года.