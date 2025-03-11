Готовится встреча Трампа и Си Цзиньпина

Пекин и Вашингтон начали обсуждение подготовки к возможной встрече в июне президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что переговоры "по саммиту на день рождения" в июне пока находятся на ранней стадии. День рождения американского главы приходится на 14 июня, китайский лидер родился 15 июня.

Кроме того, издание уточняет, что оба лидера через своих представителей выражали интерес в проведении встречи с ноября прошлого года, когда Трамп одержал победу на выборах президента.

По данным WSJ, Китай надеется, что прямые переговоры со Штатами позволят Пекину договориться об отказе Вашингтона от введения дополнительных пошлин и ограничений в области высоких технологий.