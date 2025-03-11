https://news.day.az/world/1736238.html Израиль и Ливан проведут переговоры Заместитель спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Морган Ортагус объявила о достигнутой договоренности между Израилем и Ливаном по урегулированию пограничных проблем. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в интервью телеканалу Al Jadeed дипломат сообщила, что Вашингтон выступит в роли посредника между сторонами.
Израиль и Ливан проведут переговоры
Заместитель спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Морган Ортагус объявила о достигнутой договоренности между Израилем и Ливаном по урегулированию пограничных проблем.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в интервью телеканалу Al Jadeed дипломат сообщила, что Вашингтон выступит в роли посредника между сторонами.
"Израиль и Ливан согласились начать переговоры для разрешения разногласий по поводу сухопутных границ под эгидой США, - заявила Ортагус. - Мы создали рабочие группы, которые займутся урегулированием остающихся проблем".
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