Израиль и Ливан проведут переговоры

Заместитель спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Морган Ортагус объявила о достигнутой договоренности между Израилем и Ливаном по урегулированию пограничных проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в интервью телеканалу Al Jadeed дипломат сообщила, что Вашингтон выступит в роли посредника между сторонами.

"Израиль и Ливан согласились начать переговоры для разрешения разногласий по поводу сухопутных границ под эгидой США, - заявила Ортагус. - Мы создали рабочие группы, которые займутся урегулированием остающихся проблем".