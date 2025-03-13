Усилия Турции по прекращению войны между Россией и Украиной не получили поддержки Запада

Усилия Турции по прекращению войны между Россией и Украиной не получили поддержки со стороны западных стран.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал депутат Великого национального собрания Турции и глава делегации страны в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу в ходе панельной дискуссии на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Мы сделали все возможное, чтобы собрать российских и украинских коллег. Наш Президент также выступил с речью, чтобы положить конец этой войне на ее раннем этапе. К сожалению, мы не получили достаточной поддержки от некоторых западных стран и Соединенных Штатов. Очевидно, они предпочли, чтобы война продолжалась, а их позиция сводилась исключительно к поддержке Украины. Да, Турция также привержена территориальной целостности и суверенитету Украины, и мы незамедлительно привели в действие конвенцию Монтрё. Кроме того, мы убедили Российскую Федерацию не вводить в Черное море военные корабли, которые имели право пройти через Босфор", - сказал он.

М.Чавушоглу отметил, что конвенция Монтрё содержит четкие предписания, и Турция предприняла шаги для поддержки Украины.