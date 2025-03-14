Уровень мирового океана неожиданно вырос

Специалисты американского космического агентства (НАСА) зафиксировали неожиданное повышение уровня мирового океана в 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте организации.

В отчете говорится, что уровень океана увеличивается быстрее, чем ожидалось. Главным образом это происходит из-за расширения воды по мере ее нагрева. В 2024-м уровень мирового океана вырос на 0,59 сантиметра, тогда как ученые прогнозировали рост 0,43 сантиметра.

"Это очевидно, что уровень океана продолжает подниматься, и эта скорость растет все больше и больше", - заявил исследователь Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Джош Уиллис. По его словам, рост уровня "на две три" связан с термическим расширением, хотя раньше это происходило в основном из-за притока воды с суши в океан по причине таяния ледников.

С момента начала наблюдений в 1993 году среднегодовой уровень роста увеличился в два раза. В общей сложности за 30 лет уровень мирового океана поднялся на десять сантиметров. В НАСА наблюдают за состоянием мирового океана с помощью спутников. В настоящий момент с этой целью ученые используют спутник Sentinel-6 Michael Freilich, который был запущен в 2020 году.