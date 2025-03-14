Пентагон распускает аналитический центр, существовавший со времён Никсона

Пентагон объявил об упразднении Управления чистой оценки - аналитического центра, который был основан в 1973 году по указанию президента Ричарда Никсона.

Как передает Day.Az, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны США, сотрудники центра будут переназначены на "критически важные роли" внутри ведомства.