https://news.day.az/world/1736962.html Пентагон распускает аналитический центр, существовавший со времён Никсона Пентагон объявил об упразднении Управления чистой оценки - аналитического центра, который был основан в 1973 году по указанию президента Ричарда Никсона.
Пентагон распускает аналитический центр, существовавший со времён Никсона
Пентагон объявил об упразднении Управления чистой оценки - аналитического центра, который был основан в 1973 году по указанию президента Ричарда Никсона.
Как передает Day.Az, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны США, сотрудники центра будут переназначены на "критически важные роли" внутри ведомства.
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