В аэропорту Денвера (штат Колорадо, США) самолет American Airlines загорелся из-за неисправности двигателя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox31, инцидент произошел после экстренной посадки воздушного судна. Рейс, вылетевший из Колорадо-Спрингс в Даллас, был вынужден прервать маршрут и сесть в Денвере.

По данным авиакомпании, загоревшийся двигатель стал причиной эвакуации пассажиров. На борту находились 172 человека и шесть членов экипажа - все они успешно покинули самолет.

На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются детали случившегося.