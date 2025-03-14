https://news.day.az/world/1736988.html В американском аэропорту загорелся самолет, пассажиры эвакуировались на крыло самолета - ВИДЕО В аэропорту Денвера (штат Колорадо, США) самолет American Airlines загорелся из-за неисправности двигателя. Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox31, инцидент произошел после экстренной посадки воздушного судна. Рейс, вылетевший из Колорадо-Спрингс в Даллас, был вынужден прервать маршрут и сесть в Денвере.
В американском аэропорту загорелся самолет, пассажиры эвакуировались на крыло самолета - ВИДЕО
В аэропорту Денвера (штат Колорадо, США) самолет American Airlines загорелся из-за неисправности двигателя.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox31, инцидент произошел после экстренной посадки воздушного судна. Рейс, вылетевший из Колорадо-Спрингс в Даллас, был вынужден прервать маршрут и сесть в Денвере.
По данным авиакомпании, загоревшийся двигатель стал причиной эвакуации пассажиров. На борту находились 172 человека и шесть членов экипажа - все они успешно покинули самолет.
На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются детали случившегося.
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