https://news.day.az/world/1737306.html Авария на подстанции вывела из строя энергосистему Кубы На Кубе произошел сбой в энергетической системе после аварии на подстанции. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и горной добычи страны.
Авария на подстанции вывела из строя энергосистему Кубы
На Кубе произошел сбой в энергетической системе после аварии на подстанции.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и горной добычи страны.
"Сегодня [вечером] произошел сбой на подстанции Дьесмеро, который привел к существенной потере генерации на западе Кубы, а вместе с ним и к сбою Национальной электрической системы (SEN)", - говорится в сообщении в соцсети Х.
В ведомстве также отметили, что работы по восстановлению энергоснабжения уже ведутся.
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