Авария на подстанции вывела из строя энергосистему Кубы

На Кубе произошел сбой в энергетической системе после аварии на подстанции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и горной добычи страны.

"Сегодня [вечером] произошел сбой на подстанции Дьесмеро, который привел к существенной потере генерации на западе Кубы, а вместе с ним и к сбою Национальной электрической системы (SEN)", - говорится в сообщении в соцсети Х.

В ведомстве также отметили, что работы по восстановлению энергоснабжения уже ведутся.