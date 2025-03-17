https://news.day.az/world/1737778.html Стало известно, когда Трамп может переговорить с Путиным - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику.
Стало известно, когда Трамп может переговорить с Путиным - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник", - заявил американский лидер пресс-пулу Белого дома.
Трамп заявил, что во время разговора с Путиным намерен обсудить вопрос территорий.
"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета.
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