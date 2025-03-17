Стало известно, когда Трамп может переговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник", - заявил американский лидер пресс-пулу Белого дома.

Трамп заявил, что во время разговора с Путиным намерен обсудить вопрос территорий.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета.