ЕС выделит миллиарды евро для Сирии

После конференции, прошедшей в Брюсселе, Европейский Союз и его партнеры пообещали выделить 5,8 миллиарда евро для Сирии и соседних стран.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Верховный представитель Европейского Союза по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас в своем аккаунте в "X".

"ЕС и его партнеры пообещали выделить 5,8 миллиарда евро для Сирии и ее соседей. Эти средства поддержат Сирию в критический переходный период и помогут решить неотложные потребности на месте", - написала она.

Стоит отметить, что Европейский Союз, который долгое время бойкотировал правительство Башара Асада, активно ведет диалог с новым руководством Сирии.

Европейский Союз пригласил министра иностранных дел переходного правительства Сирии Ассада аль-Шейбани на девятый ежегодный форум.