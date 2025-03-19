Начались переговоры Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Происходит сейчас - президент Трамп находится в Овальном кабинете и ведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским", - отметил представитель Белого дома.