Сирия потребовала от России выдать Асада

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием передать бывшего президента Сирии Башара Асада властям Дамаска для привлечения к суду.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телекомпанию Al Arabiya, такие сведения поступили от информированных источников. Однако дополнительные детали пока не разглашаются.

Ранее, 20 марта, стало известно, что Путин направил аш-Шараа официальное послание, выразив поддержку его инициативам, направленным на скорейшее урегулирование ситуации в Сирии. Это особенно актуально на фоне конфронтации между вооруженными сторонниками нового руководства страны и алавитами, остававшимися верными Асаду.

В заявлении Кремля отмечалось, что Россия подтверждает свою неизменную приверженность развитию двустороннего сотрудничества с сирийскими властями по всем ключевым вопросам, что должно способствовать укреплению традиционно дружественных отношений между Москвой и Дамаском.