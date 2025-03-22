Секретное предложение Карла III заинтересовало Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит короля Великобритании Карла III. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я люблю короля Карла. Мне нравится", - написал глава государства, сославшись на статью британской газеты The Sun.

Таким образом Трамп отреагировал на сведения, согласно которым британский монарх хочет сделать американскому лидеру "секретное предложение" вступить в Содружество наций. В объединение входят Соединенное Королевство, а также его бывшие колонии и зависимые территории.