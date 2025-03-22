https://news.day.az/world/1739175.html Секретное предложение Карла III заинтересовало Трампа Президент США Дональд Трамп заявил, что любит короля Великобритании Карла III. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Я люблю короля Карла. Мне нравится", - написал глава государства, сославшись на статью британской газеты The Sun.
Секретное предложение Карла III заинтересовало Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что любит короля Великобритании Карла III. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я люблю короля Карла. Мне нравится", - написал глава государства, сославшись на статью британской газеты The Sun.
Таким образом Трамп отреагировал на сведения, согласно которым британский монарх хочет сделать американскому лидеру "секретное предложение" вступить в Содружество наций. В объединение входят Соединенное Королевство, а также его бывшие колонии и зависимые территории.
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