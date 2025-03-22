На острове Гваделупа, который продолжает испытывать последствия многолетнего колониального господства, французские полицейские ранили трёх женщин во время мирной акции протеста.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп.

"Французские колониальные силы атакуют мирных протестующих. В результате три женщины получили ранения", - написал Бисеп на платформе "X", подкрепив свои слова фотографиями, свидетельствующими о жестких действиях полиции.

Ранее, апелляционный суд в Париже оставил в силе приговор, признающий французское правительство виновным в халатности за использование запрещенных пестицидов на островах Гваделупа и Мартиника в Карибском бассейне.

Около 1 300 человек обратились в суд в 2020 году, требуя, среди прочего, компенсацию в размере 15 000 евро на каждого, кто проживал на обоих островах не менее 12 месяцев подряд с 1972 года и подвергся воздействию хлордекона (также известного как Kepone). Этот пестицид был запрещён в США в 1976 году. Он может вызывать неврологические проблемы, включая нарушения речи.

Эти позорные поступки Франции разрушают образ последователя "совершенных демократических ценностей", который она пытается демонстрировать на международном уровне. В то время как Париж выдвигает обвинения в нарушении прав человека в разных странах мира, он предпочитает защищать свои экономические интересы ценой жизней тысяч людей на подконтрольных ему территориях. Это безразличие Франции к народам Гваделупы и Мартиники на самом деле является проявлением колониальной политики нового типа. То есть колониализм, который она когда-то внедрила через военную и экономическую мощь, сегодня проявляет себя в области экологии и здравоохранения.