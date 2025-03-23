https://news.day.az/world/1739359.html Французские полицейские повторили провал из фильма "Такси" - ВИДЕО В центре Парижа полицейские в ходе реальной погони повторили знаменитый эпизод из фильма "Такси". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео видно, как в центре Парижа полицейская машина на огромной скорости врезается в светофор.
Французские полицейские повторили провал из фильма "Такси" - ВИДЕО
В центре Парижа полицейские в ходе реальной погони повторили знаменитый эпизод из фильма "Такси".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео видно, как в центре Парижа полицейская машина на огромной скорости врезается в светофор. Следом, по той же траектории, в заднюю часть первой машины влетает вторая полицейская машина. Офицеры выходят из автомобилей, чтобы оценить масштаб происшествия, но в этот момент третья полицейская машина, двигаясь по той же траектории, врезается в них.
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