Французские полицейские повторили провал из фильма "Такси"

В центре Парижа полицейские в ходе реальной погони повторили знаменитый эпизод из фильма "Такси".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео видно, как в центре Парижа полицейская машина на огромной скорости врезается в светофор. Следом, по той же траектории, в заднюю часть первой машины влетает вторая полицейская машина. Офицеры выходят из автомобилей, чтобы оценить масштаб происшествия, но в этот момент третья полицейская машина, двигаясь по той же траектории, врезается в них.