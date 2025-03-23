Мужчине сломали челюсть из-за неправильной парковки

В Санкт-Петербурге мужчина ударил водителя из-за неправильной парковки. Об этом сообщает Telegram-канал "Петербург с огоньком", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На Октябрьской набережной в Петербурге спор о парковке закончился переломом челюсти", - говорится в сообщении.

По информации источника, 36-летний мужчина припарковался на пешеходной зоне, чтобы выгрузить габаритный груз. На это обратил внимание 57-летний петербуржец.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина ударяет нарушителя в голову. В результате конфликта водителя госпитализировали со сломанной челюстью и сотрясением мозга.