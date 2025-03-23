В Японии эвакуируют людей из-за мощных лесных пожаров
В японских префектурах Эхимэ и Окаяма разгорелись лесные пожары. Местные власти вынесли предписание об эвакуации жителей домов, находящихся в районах возгорания, передает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что один из пожаров был зафиксирован в районе города Имабари в префектуре Эхимэ. Из-за него закрыли движение по скоростной автомагистрали Имабари-Комацу. Эвакуироваться обязали 381 человека, живущих неподалеку от возгорания.
Также огонь вспыхнул в районе города Окаяма одноименной префектуры, где выгорело уже около 10 га. Там в опасности оказались 403 домохозяйства, которым также вынесли предписание об эвакуации.
Местные власти двух префектур запросили у сил самообороны Японии оказать содействие в тушении огня.
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