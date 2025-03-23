https://news.day.az/world/1739387.html Неисправный пауэрбанк уничтожил квартиру - ВИДЕО В Нижневартовске (Россия) оставленный на зарядке пауэрбанк взорвался и сжег всю квартиру, пока семья спала. Как передает Day.Az, об этом 23 марта заявила пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре. Отмечается, что устройство перегрелось и взорвалось, а затем огонь мгновенно распространился по квартире.
Неисправный пауэрбанк уничтожил квартиру - ВИДЕО
В Нижневартовске (Россия) оставленный на зарядке пауэрбанк взорвался и сжег всю квартиру, пока семья спала.
Как передает Day.Az, об этом 23 марта заявила пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре.
Отмечается, что устройство перегрелось и взорвалось, а затем огонь мгновенно распространился по квартире. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти шесть человек, в том числе ребенка.
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