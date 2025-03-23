Неисправный пауэрбанк уничтожил квартиру

В Нижневартовске (Россия) оставленный на зарядке пауэрбанк взорвался и сжег всю квартиру, пока семья спала.

Как передает Day.Az, об этом 23 марта заявила пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре.

Отмечается, что устройство перегрелось и взорвалось, а затем огонь мгновенно распространился по квартире. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти шесть человек, в том числе ребенка.