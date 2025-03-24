https://news.day.az/world/1739458.html Парламент Армении снова рассмотрит законопроект о вступлении в ЕС Профильная комиссия Национального собрания Армении одобрила и включила в повестку дня сессии по обсуждению законопроекта о начале процесса вступления республики в Европейский Союз во втором чтении. Как передает Day.Az, ссылаясь на сайт Armenia Today, проект будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний.
Парламент Армении снова рассмотрит законопроект о вступлении в ЕС
Профильная комиссия Национального собрания Армении одобрила и включила в повестку дня сессии по обсуждению законопроекта о начале процесса вступления республики в Европейский Союз во втором чтении.
Как передает Day.Az, ссылаясь на сайт Armenia Today, проект будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний.
9 января Кабинет министров Армении утвердил законопроект о начале процесса присоединения страны к ЕС.
12 февраля документ был одобрен в первом чтении.
Второе чтение законопроекта, запланированное на 4 марта, было отложено по техническим причинам.
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