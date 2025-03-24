Парламент Армении снова рассмотрит законопроект о вступлении в ЕС

Профильная комиссия Национального собрания Армении одобрила и включила в повестку дня сессии по обсуждению законопроекта о начале процесса вступления республики в Европейский Союз во втором чтении.

Как передает Day.Az, ссылаясь на сайт Armenia Today, проект будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний.

9 января Кабинет министров Армении утвердил законопроект о начале процесса присоединения страны к ЕС.

12 февраля документ был одобрен в первом чтении.

Второе чтение законопроекта, запланированное на 4 марта, было отложено по техническим причинам.