https://news.day.az/world/1739592.html Стороны близки к прекращению огня в Украине - Госдеп США Стороны близки к прекращению огня в Украине, в том числе в Черном море, и тогда смогут приступить к обсуждению дальнейших вопросов, связанных с урегулированием конфликта. Как передает Day.Az, об заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тамми Брюс.
Стороны близки к прекращению огня в Украине - Госдеп США
Стороны близки к прекращению огня в Украине, в том числе в Черном море, и тогда смогут приступить к обсуждению дальнейших вопросов, связанных с урегулированием конфликта.
Как передает Day.Az, об заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тамми Брюс.
"Мы близки к этому, мы никогда не были ближе к полному прекращению огня, чем сейчас", - сказала она.
Она добавила, что США работают с Россией и Украиной, в том числе над прекращением огня в Черном море.
По ее словам, после этого стороны смогут приступить к обсуждению будущих вопросов.
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