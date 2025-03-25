Стороны близки к прекращению огня в Украине, в том числе в Черном море, и тогда смогут приступить к обсуждению дальнейших вопросов, связанных с урегулированием конфликта.

Как передает Day.Az, об заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тамми Брюс.

"Мы близки к этому, мы никогда не были ближе к полному прекращению огня, чем сейчас", - сказала она.

Она добавила, что США работают с Россией и Украиной, в том числе над прекращением огня в Черном море.

По ее словам, после этого стороны смогут приступить к обсуждению будущих вопросов.