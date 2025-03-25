https://news.day.az/world/1739744.html "Формула власти": Михаил Гусман о премьер-министре Мьянмы - ВИДЕО Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный Премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайн. Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма:
"Формула власти": Михаил Гусман о премьер-министре Мьянмы - ВИДЕО
Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный Премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайн.
Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма:
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