"Формула власти": Михаил Гусман о премьер-министре Мьянмы

Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный Премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайн.

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