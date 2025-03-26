https://news.day.az/world/1739831.html

Ереван принял законопроект по вступлению в ЕС

Парламент Армении во втором чтении одобрил законопроект, который инициирует процесс вступления страны в Европейский Союз. Как сообщает Day.Az, ссылаясь на армянские СМИ, оппозиционная фракция "Хаястан" решила не участвовать в голосовании.