В Кутаиси автомобиль упал в реку, погибли три человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские, ДТП произошло поздно ночью.

Автомобиль ехал на большой скорости. Водитель потерял управление и автомобиль слетел в реку с моста Цкалцитела на выезде из города.

Находящиеся внутри водитель и двое пассажиров погибли на месте.

По факту проводится расследование.