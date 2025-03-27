https://news.day.az/world/1740019.html В Грузии автомобиль упал в реку, есть погибшие В Кутаиси автомобиль упал в реку, погибли три человека
В Грузии автомобиль упал в реку, есть погибшие
В Кутаиси автомобиль упал в реку, погибли три человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские, ДТП произошло поздно ночью.
Автомобиль ехал на большой скорости. Водитель потерял управление и автомобиль слетел в реку с моста Цкалцитела на выезде из города.
Находящиеся внутри водитель и двое пассажиров погибли на месте.
По факту проводится расследование.
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