Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова отказалась комментировать слова спикера Армении Алена Симоняна о том, что Армения не планирует возвращаться в трехсторонний формат с Азербайджаном и Россией по разблокированию коммуникаций, передает Day.Az.

"Я хотела бы напомнить, что проработка вопроса разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе поручена курирующим вице-премьерам. В Армении этим вопросом занимается не упомянутый вами государственный деятель, а другой. Поэтому, наверное, нужно обращаться к Еревану с вопросом, не поменялись ли они местами в плане реализации этого досье. Если не поменялись, тогда, наверное, нужно обращаться к тому человеку, который отвечает за это направление. Вы знаете, я даже не хочу комментировать конкретное заявление конкретного человека, ровно потому, что мы исходим из того, что это не его компетенция, не исходя из нашей оценки, а исходя из оценки и поручений армянского же руководства", - сказала она сегодня в ходе еженедельного брифинга.

Захарова заявила, что для решения этой действительно очень важной задачи, в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне, создана профильная трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

"В ее рамках проделана огромная работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров установления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимности и суверенитета. Да, мы видим деструктивное влияние западных стран, и также мы видим то, что и позиции армянских властей иногда, а порой и нередко вызывают у нас вопросы. И вот из-за этих двух факторов кооперация, сотрудничество в группе застопорилась. Мы это неоднократно комментировали, это не новость. Мы уверены, что скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в упомянутой группе не только будет способствовать восстановлению транспортно-логистической системы Южного Кавказа, позволит вписать ее в более масштабные схемы перевозки грузов из Европы в Азию и обратно, но и обеспечит дальнейшее социально-экономическое развитие как Армении, так и всего региона в целом", - добавила она.