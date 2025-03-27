Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Володимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина", по словам Зеленского, он готов к проведению переговоров в любом формате.

"Я готов к любому формату переговоров", - сказал Зеленский.