https://news.day.az/world/1740133.html Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным Президент Украины Володимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина", по словам Зеленского, он готов к проведению переговоров в любом формате. "Я готов к любому формату переговоров", - сказал Зеленский.
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Президент Украины Володимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина", по словам Зеленского, он готов к проведению переговоров в любом формате.
"Я готов к любому формату переговоров", - сказал Зеленский.
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