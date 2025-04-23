ЕК оштрафует Apple и Meta

Еврокомиссия (ЕК) решила оштрафовать технологические гиганты Apple и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) за нарушение антимонопольного законодательства на €500 млн и на €200 млн, соответственно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия установила, что Apple нарушила свое обязательство в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA), а Meta нарушила обязательство DMA предоставить потребителям выбор сервиса, который использует меньше их персональных данных. Поэтому Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на 500 миллионов евро и 200 миллионов евро соответственно", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что "оба решения были приняты после обширного диалога с заинтересованными компаниями, позволившего им подробно изложить свои взгляды и аргументы".

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Евросоюз принял решение пока не штрафовать американских технологических гигантов Apple и Meta за нарушение антимонопольного законодательства из-за торговых переговоров между ЕС и США. По ее сведениям, изначально Еврокомиссия планировала объявить о штрафах во вторник, однако после встречи еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича с представителями американской администрации в понедельник в ЕС решили повременить с начислением штрафов, чтобы не ставить под угрозу ведущиеся торговые переговоры Евросоюза с США.

При этом в апреле портал Euractiv сообщал, что Брюссель намерен начислить Meta штраф более чем на $1 млрд.