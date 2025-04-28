Извержение вулкана на Филиппинах вызвало сотню землетрясений

Почти сотня землетрясений сопровождало мощное извержение вулкана Булусан на Филиппинах.

Как передает Day.Az, ряд населенных пунктов в регионе покрылись вулканическим пеплом.