https://news.day.az/world/1748289.html Извержение вулкана на Филиппинах вызвало сотню землетрясений - ФОТО - ВИДЕО Почти сотня землетрясений сопровождало мощное извержение вулкана Булусан на Филиппинах. Как передает Day.Az, ряд населенных пунктов в регионе покрылись вулканическим пеплом.
Извержение вулкана на Филиппинах вызвало сотню землетрясений - ФОТО - ВИДЕО
Почти сотня землетрясений сопровождало мощное извержение вулкана Булусан на Филиппинах.
Как передает Day.Az, ряд населенных пунктов в регионе покрылись вулканическим пеплом.
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