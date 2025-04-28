https://news.day.az/world/1748517.html В США выявили очаги смертельного вируса Ученые Политехнического университета в США выявили очаги распространяемого мышами смертельного вируса. Их исследование опубликовано в журнале Ecosphere, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Согласно публикации, обнаружено шесть видов грызунов, которые способны переносить хантавирус.
В США выявили очаги смертельного вируса
Ученые Политехнического университета в США выявили очаги распространяемого мышами смертельного вируса. Их исследование опубликовано в журнале Ecosphere, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно публикации, обнаружено шесть видов грызунов, которые способны переносить хантавирус. По ожиданиям ученых, из-за изменения климата изменится рост популяций грызунов, на фоне чего поменяется и скорость передачи зоонозных патогенов, переносимых грызунами, таких как хантавирус.
Инфекция распространяется в американский штатах Вирджиния, Колорадо и Техас. Ее первые симптомы дают о себе знать через три недели после заражения и напоминают симптомы гриппа.
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