Мэр Мадрида запросил помощь армии из-за блэкаута

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда просит направить в город военных, чтобы они помогли справиться с чрезвычайной ситуацией, вызванной отключением электричества. Об этом пишет газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, городской совет столицы Испании взволнован ситуацией с безопасностью, которая может обостриться, если к вечеру электричество не восстановят.

"‎По словам источников, близких к мэру, он присоединился к просьбе главы региона Исабель Диас Аюсо о развертывании армии в Мадриде"‎, - сказано в материале.

До этого пресс-служба оператора электросетей Red Electrica заявила, что сбой в энергосистеме Испании стал крупнейшим за всю историю страны.

Также стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт.

Правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире компании Red Eléctrica.