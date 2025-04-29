Увеличился объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты

В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) объем грузов, перевозимых через аэропорты Ирана, увеличился на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.).

Как сообщает Day.Az, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Согласно статистике, за указанный период через иранские аэропорты было перевезено около 337 тысяч тонн грузов.

В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты, составил 322 тысячи тонн.

Месяц Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) Позапрошлый иранский год (21 марта 2023 г. - 19 марта 2024 г.) Процентное изменение Первый месяц (20 марта - 19 апреля) 30 566 38 559 7 Второй месяц (20 апреля - 20 мая) 27 380 26 260 4 Третий месяц (21 мая - 20 июня) 29 860 26 828 11 Четвертый месяц (21 июня - 21 июля) 30 542 27 835 10 Пятый месяц (22 июля - 21 августа) 27 100 24 369 11 Шестой месяц (22 августа - 21 сентября) 31 330 26 315 19 Седьмой месяц (22 сентября - 21 октября) 24 064 25 138 -4 Восьмой месяц (22 октября - 20 ноября) 25 642 25 879 -1 Девятый месяц (21 ноября - 20 декабря) 27 749 27 230 2 Десятый месяц (21 декабря 2024 - 19 января 2025) 27,544 27,006 2 Одиннадцатый месяц (20 января -18 февраля) 28 970 28 803 1 Двенадцатый месяц (19 февраля -20 марта) 26 525 27 586 -4 Итог 337 273 321 808 5

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные. Ежегодно через аэропорты Ирана перевозится в среднем 30 миллионов пассажиров.