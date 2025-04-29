Увеличился объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты

В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) объем грузов, перевозимых через аэропорты Ирана, увеличился на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.).

Как сообщает Day.Az, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Согласно статистике, за указанный период через иранские аэропорты было перевезено около 337 тысяч тонн грузов.

 

В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты, составил 322 тысячи тонн.

Месяц

Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.)

Позапрошлый иранский год (21 марта 2023 г. - 19 марта 2024 г.)

Процентное изменение

Первый месяц (20 марта - 19 апреля)

30 566

38 559

7

Второй месяц (20 апреля - 20 мая)

27 380

26 260

4

Третий месяц (21 мая - 20 июня)

29 860

26 828

11

Четвертый месяц (21 июня - 21 июля)

30 542

27 835

10

Пятый месяц (22 июля - 21 августа)

27 100

24 369

11

Шестой месяц (22 августа - 21 сентября)

31 330

26 315

19

Седьмой месяц (22 сентября - 21 октября)

24 064

25 138

-4

Восьмой месяц (22 октября - 20 ноября)

25 642

25 879

-1

Девятый месяц (21 ноября - 20 декабря)

27 749

27 230

2

Десятый месяц (21 декабря 2024 - 19 января 2025)

27,544

27,006

2

Одиннадцатый месяц (20 января -18 февраля)

28 970

28 803

1

Двенадцатый месяц (19 февраля -20 марта)

26 525

27 586

-4

Итог

337 273

321 808

5

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные. Ежегодно через аэропорты Ирана перевозится в среднем 30 миллионов пассажиров.