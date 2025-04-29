В Перми прошел самый сильный снегопад с начала XXI века

Самый сильный в XXI веке снегопад прошел в Перми в минувшие сутки. Высота снежного покрова в столице Прикамья составляет 33 см, сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Высота снежного покрова оказалась даже выше ожидаемой и на ряде станций превысила 30 см. <...> В Перми с начала снегопада выпало 32 мм осадков, или 88% месячной нормы, что больше, чем во время последнего похожего снегопада 27-28 апреля 2010 года. Таким образом, снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке", - сообщили в ГИС-центре.

По данным специалистов, за 24 часа снегопада высота снежного покрова в Перми составила 33 см, в Лысьве - 37 см, в Кунгуре - 30 см, в Осе и Ножовке - по 29 см, в Губахе - 28 см. Синоптикам еще предстоит изучить, стал ли этот снегопад самым сильным в истории метеонаблюдений в Перми.

Сильный снегопад начался в Перми 28 апреля в 06:30 (04:30 мск) и продолжался порядка 24 часов. Синоптики предполагали, что снегопад продлится несколько дней, и за это время выпадет до 35 мм осадков.

Также снегопад в столице Прикамья сопровождался сильным ветром с порывами до 20 м/с, было объявлено штормовое предупреждение. Все это привело к проблемам на дорогах, в течение дня до позднего вечера в городе были пробки 9-10 баллов, общественный транспорт не работал согласно расписанию, отмечались многочисленные ДТП. По словам главы Перми Эдуарда Соснина, за день 28 апреля коммунальные службы использовали на дорогах Перми более 200 тонн противогололедных материалов. Помимо этого, в течение 18 часов была остановлена работа международного аэропорта Перми. Как сообщали в ГИС-центре, на метеостанции аэропорта Большое Савино отмечалось снижение видимости до 300 м.