В Нью-Йорке Санта-Клаусы устроили драку на улице - ВИДЕО

27 декабря 2017 10:49

В Нью-Йорке группа Санта-Клаусов устроила драку прямо посреди улицы. Видео потасовки размещено в "твиттере" @OnlineMagazin.

На кадрах несколько мужчин в костюмах Санта-Клауса устроили серьезную потасовку. В ход пошли не только кулаки, но и подручные предметы, а также припаркованные автомобили, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

О причинах инцидента не сообщается.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
В Нью-Йорке Санта-Клаусы устроили драку на улице

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2017 Day.Az