В Нью-Йорке Санта-Клаусы устроили драку на улице - ВИДЕО
27 декабря 2017 10:49 193
В Нью-Йорке группа Санта-Клаусов устроила драку прямо посреди улицы. Видео потасовки размещено в "твиттере" @OnlineMagazin.
На кадрах несколько мужчин в костюмах Санта-Клауса устроили серьезную потасовку. В ход пошли не только кулаки, но и подручные предметы, а также припаркованные автомобили, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
О причинах инцидента не сообщается.
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