Air France из-за забастовки сотрудников потеряла более 300 миллионов евро

Забастовка, которую проводят сотрудники Air France c конца февраля, обошлась авиакомпании в более чем 300 миллионов евро, сообщает авиаперевозчик.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сотрудники Air France требуют увеличения зарплаты на 6% в качестве компенсации инфляции. В дни проведения стачек авиакомпании выполняет примерно 75% от штатной летной программы.

"С 22 февраля компания Air France столкнулась с 11 днями забастовки, в ходе которых выдвигались требования о (повышении) заработной платы. Общий финансовый урон оценивается в более чем 300 миллионов евро", - говорится в пресс-релизе Air France.

В ходе переговоров руководство авиакомпании 16 апреля сформулировало окончательное предложение о многолетнем соглашении, которое предусматривает общее повышение зарплаты на 7% в течение четырех лет, а также индивидуальное повышение. Однако это соглашение не получило достаточного количества подписей, отмечается в документе.

Как сообщается в релизе, в поисках компромисса гендиректор Air France Жан-Марк Жанаяк решил обратиться ко всем сотрудникам компании с вопросом: "Для нахождения положительного разрешения конфликта, поддерживаете ли вы соглашение от 16 апреля 2018 года?".

Консультации по этому вопросу начнутся в четверг, 26 апреля, и продлятся до 4 мая, когда будут обнародованы результаты голосования среди сотрудников.

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