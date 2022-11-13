Cамые успешные производители электромобилей

Компания BYD стала мировым лидером по продажам электромобилей в 2022 году

Специализирующаяся на выпуске электромобилей китайская компания BYD продемонстрировала значительный рост продаж. За год она смогла увеличить объем реализации на 165%, что позволило ей подняться на девять позиций вверх и занять 13 место в рейтинге самых успешных автопроизводителей, обогнав даже американскую Tesla, которая занимает 15 место (+55,8%). В результате BYD стала мировым лидером среди производителей электромобилей. Еще летом стало известно, что BYD сильно опережает Tesla по продажам электромобилей в Китае. Важно отметить, что BYD также производит гибриды, а Tesla выпускает только электромобили, однако какова доля гибридов в общих продажах BYD, не сообщается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus2move, по итогам первых трех кварталов 2022 года мировые продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 56,8 млн единиц, что на 5,2% меньше, чем год назад. .

Первое место на мировом рынке прочно удерживает японская Toyota, которая продала за первые девять месяцев в общей сложности 7,4 млн автомобилей по всему миру (-5,2%). При этом в СНГ продажи Toyota рухнули на 60%, а в Северной Америке - на 16,3%. Второе место занимает Volkswagen Group с результатом 5,8 млн единиц (-9,5%). На третьей позиции оказались Hyundai и родственная ей Kia, которые за отчетный период реализовали 4,9 млн своих автомобилей, показав снижение на 10,5%.

Продажи Stellantis составили около 4,8 млн единиц (-8,9%). Это позволило концерну занять четвертое место на рынке. Альянс Renault-Nissan расположился на пятом месте. За 9 месяцев его автомобили разошлись тиражом 4,75 млн единиц, продемонстрировав падение на 16,2%. За Renault-Nissan следуют General Motors с продажами на уровне 4,2 млн единиц (-9%) и Honda с 2,8 млн реализованных машин (-17,3%).

Восьмое место среди автопроизводителей на мировом рынке принадлежит Ford, продажи которой составили 2,6 млн единиц (-6,9%). На девятой строчке с 2,1 млн машин располагается японский производитель Suzuki, ставший единственным производителем из топ-10, который смог нарастить продажи в мировом масштабе, пусть и всего на 2,7%. На десятой позиции оказалась BMW, продажи которой составили 1,7 млн машин (-12,8%).