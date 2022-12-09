Новая комплектация кроссовера Geely Coolray

Официальные дилеры Geely в России объявили старт продаж кроссовера Coolray в комплектации Link. Как передает Day.Az, об этом Autonews сообщила пресс-служба компании. Автомобиль, разработанный на базе комплектации Flagship, получил пакет опций, которыми можно управлять с помощью мобильного приложения.

Главная особенность новой версии кроссовера Coolray - специально разработанное приложение Geely G-Link. С его помощью владелец может дистанционно получать информацию о бортовых показателях, контролировать состояние ряда систем, а также управлять функционалом автомобиля.

Производитель обещает простой и интуитивно понятный интерфейс, а в функционал приложения входят отслеживание местоположения автомобиля в режиме реального времени, активация сигнализации, регулировка чувствительности датчиков и других противоугонных систем.

Программа позволяет дистанционно запускать двигатель, а также предварительно прогреть или охладить салон автомобиля. В онлайн-режиме владелец может следить за уровнем топлива, зарядом аккумулятора и температурой двигателя, а также получить актуальную информацию о пробеге автомобиля и историю предыдущих маршрутов.