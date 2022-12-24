В Германии появились особые дорожные знаки
Новые дорожные знаки служат ориентиром для автономных автомобилей. На них изображен черно-белый рисунок из треугольников, передает Day.Az со ссылкой на focus.ua.
В Германии на автомагистрали A9 между Мюнхеном и Ингольштадтом появились новые дорожные знаки. Они не предназначены для водителей и пешеходов, а служат ориентиром для автономных автомобилей.
На круглых дорожных знаках диаметром 70 см изображен черно-белый рисунок из треугольников. На них нет никаких опознавательных надписей.
Дорожные знаки помогут беспилотным автомобилям лучше ориентироваться на дороге. Их камеры считывают изображение, затем синхронизируются с серверами навигации.
Новые дорожные знаки разместят на автомагистралях A9 и A93 вокруг развязки автобана Холледау. Всего их изготовят 13 штук.
В Министерстве транспорта Германии заявили, что автомагистраль A9 станет цифровой испытательной площадкой для автономных авто. Эти дорожные знаки должны помогут беспилотникам с высокой точностью определять свое местонахождение.
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