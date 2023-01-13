Nissan обновил внешность спорткара GT-R

Японская компания Nissan представила обновленный спорткар GT-R. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Новинка выйдет в продажу уже будущей весной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у автомобиля появилась новая решетка радиатора, изменился передний бампер, появились новые ходовые огни. Модернизации подверглись также задний бампер и антикрыло на крышке багажника.

В Nissan смогли снизить шум и вибрации нового автомобиля и тщательно настроить звук, что должно повысить уровень комфорта в салоне. При этом интерьер остался прежним.

На обновленный Nissan GT-R устанавливается 3,8-литровый бензиновый турбомотор мощностью 570 л.с., роботизированная коробка передач с двойным сцеплением GR6 и система полного привода. В компании также анонсировали версию Nismo, которая получила аналогичный двигатель, но со специальной настройкой, повышающей мощность до 600 л.с.