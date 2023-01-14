Автомобильная промышленность Узбекистана, Казахстана и Азербайджана объединит усилия для реализации проекта "Тюркский автопром", сообщила в своем официальном Telegram-канале в середине декабря 2022 года компания UzAuto Motors, передает Day.Az со ссылкой podrobno.uz.

Пока речь идет о производстве в Казахстане и в Азербайджане модели Chevrolet Onix, при этом в Узбекистане будет развернут распределительный центр запасных частей, ориентированный на казахстанский рынок - и в дальнейшем общий модельный ряд в этом тройственном союзе может быть расширен.

Двигателем нового автомобильного союза выступила узбекская компания UzAuto Motors, которая уже заключила с казахстанской стороной в лице компании Allur Auto соглашение о производстве в Казахстане автомобилей Chevrolet Onix. Эту модель намеревается взять на вооружение завод "СарыаркаАвтоПром" причем речь идет не о крупноузловой (SKD), а мелкоузловой сборке (CKD), подразумевающей сварку и окраску кузовов в Костанае. Партнеры намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество по углублению в Казахстане локализации комплектующих и деталей автомобилей путем кооперации.

Сборку Onix в Костанае предполагается начать весной 2023 года: 2З декабря президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дистанционно приняли участие в запуске проекта расширения мощностей для будущего производства.

Чуть позже выпуск узбекских автомобилей (мелкоузловая сборка (CKD)) планируется начать и в Азербайджане, на мощностях завода "АзерМаш", на данном этапе организована крупно-узловая сборка: тройственный союз на первых порах будет работать на насыщение местных рынков.

Почему союз начинается с Onix

"Это объединение даст новый импульс развитию автомобилестроения на евразийском континенте и объединит рынки с населением более 65 миллионов человек. Лидером в этом объединении по праву считается Узбекистан", - говорится в сообщении пресс-службы UzAuto Motors по поводу начала реализации проекта.

Чисто арифметически приведенная в этом сообщении емкость объединяемых рынков действительно покрывает только три страны: на 1 ноября 2022 года население Узбекистана составляло 35,2 млн человек, Казахстана - 19,7 млн, Азербайджана - 10,2 млн.

В Казахстане предполагается выпускать до 30 тыс. автомобилей Chevrolet Onix ежегодно: это примерно четверть от того объема новых легковых автомобилей, который был реализован в стране в 2021 году. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, за январь-декабрь позапрошлого года в Казахстане было продано 117 тыс. 590 новых легковых и легких коммерческих авто.

При этом казахстанский рынок растет: в 2020-м на нем было продано 83,7 тыс. легковушек, а за 11 месяцев 2022 года казахстанцами было приобретено 109,9 тыс. новых легковых авто, на 2,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.

И что немаловажно, лидером продаж в Казахстане уже второй год подряд остается Chevrolet: за 9 месяцев минувшего года в Казахстане было продано 24 тыс. 631 авто различных моделей этой марки, что составило 25 % от всего объема продаж в январе-сентябре 2022 года.

А Chevrolet Cobalt, собираемый в Костанае, остается самой популярной моделью 2022-го - за период с января по сентябрь включительно в ушедшем году казахстанцы приобрели 15 тыс. 707 авто данной модели. Для сравнения: занимающая второе место по количеству продаж Daewoo Nexia была за тот же период приобретена всего 5,6 тыс. автолюбителей.

Отметим, что для производства этих автомобилей-лидеров казахстанского рынка UzAuto Motors и Allur Auto было создано совместное предприятие. Chevrolet Cobalt при этом покорил рынок относительно невысокой ценой (от 5,9 млн тенге за "механику" до почти 7 млн за "автомат" у официальных дилеров).

Цена на новый седан Onix в Казахстане пока, естественно, не объявлена, поскольку сборка еще не запущена, но в начале ноября UzAuto Motors начал предлагать эту модель на своем внутреннем рынке в нескольких фиксированных исполнениях по цене от 110 млн до 165,2 млн сумов, что в эквиваленте составляет от 4,6 до 6,9 млн тенге.

Даже если предположить, что себестоимость производства в Казахстане будет несколько выше, по ценовым параметрам Onix все равно будет приближен к Cobalt, то есть если и не вытеснит "собрата" с первого места казахстанского хит-парада, то приблизится к нему вплотную.

Тем более, что в Узбекистане новый Onix за указанную выше цену оснащен системами ABS и ESP и как минимум двумя подушками безопасности, во всех версиях модели, кроме базовой, присутствуют сигнализация, кондиционер, регулировка руля по высоте и вылету, электропривод боковых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, ограничитель скорости, система мониторинга давления в шинах.

В общем, новый Onix по соотношению "цена-качество" будет еще более идеальным "убийцей конкурентов" на рынках, чем Cobalt.

Тем более, что часть конкурентов испытывает серьезные проблемы на казахстанском рынке: в августе на алматинском предприятии Hyundai Trans Kazakhstan приостановили выпуск моделей Ассent и Creta из-за прекращения поставок компонентов с завода в Санкт-Петербурге. Основатели же "Тюркского автопрома" уже позаботились о логистических цепочках: в рамках проекта UzAuto Motors создаст в Узбекистане распределительный центр запчастей и комплектующих, который будет работать на авторынки Казахстана и Азербайджана.

Почему одним Onix дело не закончится

Стоит отметить, что ранее UzAuto Motors планировал продавать новые Chevrolet Onix и на российском рынке, однако в марте прошлого года компания прекратила поставлять автомобили в Россию из-за риска попасть под вторичные санкции США. В начале декабря узбекская компания подчеркнула, что выпущенные ею автомобили попадают на российский рынок исключительно благодаря инициативе "частных лиц", и никаких централизованных поставок на российский рынок не существует.

"Компания UzAuto Motors, а также все предприятия по производству автомобилей Chevrolet ведут свою деятельность в рамках законодательства Республики Узбекистан и договорных соглашений с компанией General Motors", - подчеркнули при этом в пресс-службе компании.

По всей видимости, аналогичные требования распространяются и на казахстанское производство моделей Chevrolet, хотя ряд экспертов не исключает, что одной из целей создания "Тюркского автопрома" может быть проникновение на российский рынок через Казахстан, как члена Евразийского экономического союза.

Формально авто, собранные в Казахстане, уже действительно не являются узбекской продукцией, но тут весь вопрос в том, как на такую возможность посмотрит правообладатель бренда Chevrolet - концерн General Motors, с которым у UzAuto Motors заключено стратегическое соглашение о партнерстве до 2027 года.

Да и 30 тысяч авто в год - это не тот объем, который мог бы "спасти" даже изрядно просевший российский рынок продаж: только в ноябре минувшего года россияне, по данным АО "Электронный паспорт", купили 51,5 тыс. новых легковушек, то есть почти вдвое больше, чем предполагаемый годовой объем производства новой модели у нас в республике. И это при том, что объем продаж в РФ по сравнению с ноябрем 2021-го года уменьшился почти вдвое - то есть при восстановлении спроса гипотетические поставки из Казахстана на этот рынок должны быть увеличены в разы.

Того же мнения придерживается и российский независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, маловероятно, что UzAuto Motors, в совет директоров которого входят менеджеры GM, будет использовать производство автомобилей в Казахстане, чтобы обойти антироссийские санкции - скорее, Узбекистан пытается застолбить за собой ведущие позиции на казахстанском и азербайджанском рынках, пока их не заняли китайские автопроизводители.

Тут стоит напомнить, что начавшее свою деятельность еще в 1996 году автопроизводство в Узбекистане (мощности UzAuto Motors дислоцированы в Ташкенте, а также в городах Асака Андижанской области и Питнак Хорезмской области), к 2018 году довело объемы выпускаемой с конвейеров трех узбекских заводов продукции до 220 тыс. авто, а в позапрошлом 2021 году - до 235,7 тыс.

Но при этом регулярно теряло объемы на экспортных рынках в СНГ, включая Казахстан, ввиду массового наполнения их теми же российскими машинами, а также за счет появления на этих рынках собственных производств.

И в итоге узбекский автопроизводитель нашел выход из этой ситуации, наладив весной 2020-го года серийное производство автомобилей Chevrolet в Костанае. Сейчас же, когда у российского автопрома возникли серьезные проблемы с заполнением собственного внутреннего рынка, UzAuto Motors совместно с Allur Auto имеют реальную возможность окончательно стать брендом №1 на казахстанском рынке - лидерство Chevrolet Cobalt по объемам продаж в РК второй год подряд это подтверждает.

К тому же нынешнее расширение мощностей в Костанае под выпуск новой для рынка модели, похоже, является лишь начальной фазой реализации "Тюркского автопрома" в Казахстане: UzAuto Motors подписала с Банком развития Казахстана и компанией Allur несколько соглашений по реализации совместных проектов на общую сумму около $570 млн.

Как отмечают в пресс-службе узбекской компании, речь идет о перспективе обновления и расширения модельного ряда автомобилей, производящихся в Казахстане, исходя из потребностей рынков сбыта и потребительского спроса. То есть выпуском одной модели дело точно не закончится - UzAuto хочет закрепиться на казахстанском рынке основательно и надолго.

Азербайджан - автомобильная terra incognita

Еще более прозрачны мотивы UzAuto Motors в отношении азербайджанского рынка, на котором есть один серьезный игрок, производящий легковые автомобили: СП ООО "Азермаш", на котором в разные годы осуществлялась сборка моделей Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker, Malibu, Chevrolet Nexia, Cobalt и другие модели Chevrolet.

При этом на заводе в городе Гаджигабул за два года (2020-2021-й) было собрано всего чуть больше 4 тыс. автомобилей. Что вполне устраивало местный рынок, объемы продаж на котором в 2019-м составили 10,5 тыс. новых авто, в 2020-м - 4,5 тыс. единиц, а в 2021-м - 4,1 тыс.

При этом около 50 % внутреннего рынка этой страны все последние годы занимал бренд LADA, который в текущем году по известным причинам (проблемы с комплектующими) не смог покрыть экспортный спрос.

За январь-ноябрь 2022 года в Азербайджане было произведено 1812 единиц легковых автомобилей, что на 216 единиц меньше, чем за аналогичный период позапрошлого года - то есть существующее производство не покрывает спроса на внутреннем рынке, основной экспортер, российский "АвтоВАЗ", также не может закрывать свои прежние объемы в этой стране.

И там UzAuto Motors со своим относительно дешевым модельным рядом может стать гегемоном рынка, не прилагая к этому особых усилий.

Правда, о своих экспортных амбициях и их направлениях "тройственный союз" пока не объявлял, но вполне возможно, что их детализация последует весной, после запуска производства Onix в Казахстане.