Ателье Manhart вывело Audi S3 на уровень RS-версии

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представило свой новый проект. В качестве базовой модели тюнеры взяли Audi S3 последнего поколения. Модель является своеобразным промежуточным звеном между базовой Audi A3 и флагманской Audi RS 3, но после вмешательства специалистов по тюнингу такой автомобиль уже способен превзойти отдачу даже заводской топовой версии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, новый интеркулер, впускная система из углепластика, новый блок управления двигателем и выхлопная система Remus из нержавеющей стали позволили снять с 2,0-литрового мотора 400 лошадиных сил против заводских 306 сил.

Прирост в мощности отразили в имени проекта, получившем название Manhart S 400. Других технических доработок, не считая уменьшенного на 30 миллиметров за счёт новых пружин дорожного просвета, нет.

Седан получил лаконичный углепластиковый аэродинамический обвес и фирменные 19-дюймовые колёса Concave One. По желанию клиента в ателье готовы установить на автомобиль более мощные тормоза, а также доработать интерьер. Но шоу-кар, представленный Manhart, обошёлся без подобного тюнинга. Однако и без этого такой Audi S3 круче европейского Audi RS3 с 395-сильным двигателем.