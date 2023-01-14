Ferrari предложила заказчикам игрушечные точные копии их машин

Компания Ferrari в сотрудничестве с производителем масштабных моделей автомобилей Amalgam Collection предложила покупателям итальянских суперкаров заказать точную копию выбранной ими машины в масштабе 1:8 или 1:12 при приобретении суперкара, сообщает Day.Az со ссылкой на Carscoops.

В случае, если покупатель заказывает к машине ее игрушечную копию, Ferrari отправляет производителю масштабных моделей точную спецификацию суперкара, который изготавливает машину в точном соответствии с цветовой гаммой, декоративными элементами и опциями в интерьере машины, которую сконфигурировал заказчик.

Amalgam Collection не раскрыла стоимость постройки модели по индивидуальному заказу, однако стандартные масштабные копии Ferrari этой фирмы предлагаются по цене от $4,5 тыс. до почти $16 тыс. за машины в масштабе 1:12 и 1:8 соответственно.