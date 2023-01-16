Ford намерен сократить зависимость от Volkswagen

Автопроизводитель Ford планирует сократить зависимость от технологий автоконцерна Volkswagen в создании следующего поколения электромобилей, которые поступят на европейские рынки. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам главы европейского подразделения Ford Мартина Сандера, с 2025 года компания рассчитывает запустить производство автомобилей с использованием собственных технологий. Новая система будет "очень практичной и мощной", не иметь ничего общего с Volkswagen. В то же время Ford открыт для работы над производством будущих электромобилей с применением технологий, разработанных другими компаниями, сказал он.

Однако, как отмечает Financial Times, в текущем и следующем годах автопроизводитель из США готовится к запуску двух электромобилей на базе платформы Volkswagen MEB (Modular electric-drive toolkit) с аккумуляторами германского производителя, собранными на заводе Ford в Кельне.

Издание напоминает, что ранее два автопроизводителя прекратили совместную работу над беспилотными автомобилями после закрытия стартапа Argo AI, специализирующегося на создании автономных технологий. Тем не менее они продолжают взаимодействие в производстве грузового транспорта.