В Chery приступили к производству нового двигателя

Бренд Chery начал производство новой модели двигателя четвертого поколения G4G15, который появится во II квартале 2023 года. Об этом 16 января сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Новая модель мотора с повышенной производительностью и низким расходом топлива, является первым представителем нового, четвертого поколения силовых агрегатов. Двигатель обладает двухточечным впрыском топлива, раздельным охлаждением блока и головки цилиндров, двойным термостатом (электронным термостатом/термостатом двойного действия), системой EGR с жидкостным охлаждением промежуточного охладителя.

В сравнении с двигателем второго поколения удельный вес мотора четвертого поколения снижен на 30%, расход топлива снижен на 12%, а крутящий момент на низких и средних оборотах увеличен на 10%.

В компании полагают, что новый силовой агрегат выведет автомобили компании Chery на новый технологический уровень.

В пресс-службе бренда отметили, что в последние годы девять моделей двигателей Chery вошли в десятку лучших двигателей Китая. Силовые агрегаты марки экспортируются в США, Турцию, Германию, Японию и другие страны мира.