Акио Тойода уйдет с поста президента Toyota

Возглавлявший крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor с 2009 года Акио Тойода покинет пост президента компании. Об этом в четверг объявила Toyota, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 66-летний Тойода, который является внуком основателя автоконцерна, займет должность председателя совета директоров компании. Новым же директором Toyota станет Кодзи Сато, занимавший до этого должность исполнительного директора. Подчеркивается, что перестановки произойдут с началом нового финансового года (стартует 1 апреля 2023 года).

Акио Тойода стал членом совета директоров компании в 2000 году, а в 2005 занял должность исполнительного вице-президента компании. В 2012 году он был назван человеком года по версии британского журнала Autocar.