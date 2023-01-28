Nissan отзывает 500 тысяч автомобилей по всему миру

Один из крупнейших автогигантов Ниссан отзывает полмиллиона машин по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, среди самых популярных моделей - Serena и X-Trail. У этих машин нашли заводской дефект. А именно - неисправность в работе функции остановки двигателя при отсутствии движения.

Возврату подлежат все машины, выпущенные с сентября 2010-го по июнь 2017-го годов.

Ранее у производителя Nissan был подобный инцидент 16 ноября 2019 года. Тогда он отозвал около 450 тысяч машин по всему миру из-за проблем с тормозной системой.