https://news.day.az/autonews/1532517.html Nissan отзывает 500 тысяч автомобилей по всему миру
Nissan отзывает 500 тысяч автомобилей по всему миру
Один из крупнейших автогигантов Ниссан отзывает полмиллиона машин по всему миру.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, среди самых популярных моделей - Serena и X-Trail. У этих машин нашли заводской дефект. А именно - неисправность в работе функции остановки двигателя при отсутствии движения.
Возврату подлежат все машины, выпущенные с сентября 2010-го по июнь 2017-го годов.
Ранее у производителя Nissan был подобный инцидент 16 ноября 2019 года. Тогда он отозвал около 450 тысяч машин по всему миру из-за проблем с тормозной системой.
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