В Чехии остановили автозавод Toyota

Завод японского автоконцерна Toyota в чешском городе Колин остановлен со среды до конца февраля из-за недостатка компонентов. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря предприятия Томаша Пароубка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Производство на автозаводе было остановлено почти до конца февраля из-за недостатка компонентов. Сотрудники должны вернуться к конвейеру в последнюю неделю месяца. Точная дата пока не установлена", - привело агентство слова пресс-секретаря.

Перерыв в производстве будет использован для проведения ремонтно-технических работ на предприятии. За время вынужденного простоя сотрудники автозавода, оставшиеся почти на месяц вне его стен, получат 80% от установленного оклада.