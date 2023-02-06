В Китае представлен электромобиль со сменными батареями

Компания Rising Auto показала в Китае сразу две версии электромобиля F7. Обе модели поддерживают варианты замены тяговых батарей, сообщило 6 февраля издание Carnewschina, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Пятиместный хэтчбек предложат в моноприводном и полноприводном вариантах. У одномоторной заднеприводной модели электродвигатель развивает мощностью 400 л.с. (максимальный крутящий момент 450 Нм). Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 5,7 с. Существует также модель с двумя двигателями, второй электромотор с отдачей в 204 л.с. будет расположен на передней оси электрокара. Время разгона двухмоторной машины от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 с.

Электрокар с одним двигателем оснащен литий-железо-фосфатной батареей, запас хода машины составляет 600 км. Двухмотороная версия оснащена тройной литиевой батареей с запасом хода более 650 км. Обе модели поддерживают вариант как быстрой замены батареи, так и возможность их подзарядки.

Модель F7 оснащена системой помощи при вождении Rising Auto под названием Rising Pilo, которая оснащена 32 датчиками, включая лидар, радар с 4D-разрешением и восьми мегапиксельной камерой.

Интерьер электрокара располагает 43-дюймовый монитором, который делится на три экрана. На центральной консоли машины есть слот для телефона с функцией зарядки, объем багажника составляет 466 л. Официально электрокар появится в продаже в Китае в марте текущего года.