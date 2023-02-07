Lamborghini выпустит два последних спорткара с бензиновыми моторами V12

Итальянский Lamborghini представил экстремальное купе Invencible и родстер Autentica duo. Они построены на базе Aventador и знаменуют собой конец эпохи классических бензиновых V12. Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, об этом сообщает пресс-служба компании.



Как уверяет производитель, при создании экстерьера новинок в Lamborghini ориентировались на дизайн Reventon и Veneno, выпущенных небольшой серией. В свою очередь, капот был позаимствован у трекового Essenza SCV12.



Силовая установка аналогична Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae и состоит из 6,5-литрового бензинового V12 мощностью 780 л.с. и 720 Н·м крутящего момента. Двигатель работает совместно с семиступенчатым "роботом". Динамические характеристики пока не раскрываются.

Lamborghini Invencible и Autentica duo будут построены в единственных экземплярах, и, судя по всему, их ценник будет ощутимо выше, чем у любой другой спецверсии Aventador.



Напомним, все будущие автомобили итальянского бренда получат совершенно новый V12, который будет работать только в составе гибридных установок. В 2028 году ожидается и первый электромобиль Lamborghini.

